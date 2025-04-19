مدرب أورلاندو: استحوذنا على الكرة دون استغلال الفرص

عبر خوسيه ريفيرو المدير الفني لـ أورلاندو بايرتس عن عدم رضاه بسبب عدم استغلال الفرص التي سنحت لفريقه ضد بيراميدز.

وتعادل بيراميدز مع منافسه أورلاندو بايرتس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب الإسباني عبر بي إن سبورتس: "استحوذنا على الكرة كثيرا، لكن بيراميدز صنع فرصا أكثر منا".

وأضاف "لم نستغل الفرص التي صنعناها، لكن النتيجة الآن بدون أهداف، هذه هي كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "نركز على مباراة الإياب في الوقت الحالي".

وأقيمت المباراة على ملعب سوكر سيتي في جنوب إفريقيا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من بيراميدز الذي سجل هدفين عن طريق فيستون ماييلي وصديق أوجولا لكن لم يحتسبا.

ويعتبر أورلاندو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة المقبل 25 من الشهر الجاري.