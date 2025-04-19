انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(2) سيتي.. فوز السماوي
السبت، 19 أبريل 2025 - 15:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
ويبدأ مرموش أساسيا في اللقاء، والظهور الـ 15 له بقميص السيتي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
--
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 92: جووووول كوفاسيتش والثاني
ق 85: جووووول أوريلي والهدف الأول
ق 82: فرصة ضائعة أمام المرمى من مرموش
ق 30: ركنية والقائم يمنع إيفرتون من التقدم
بداية اللقاء
نرشح لكم
في الوقت القاتل.. مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بمشاركة مرموش سكاي: أرسنال يكثف مفاوضاته لتجديد عقد مايلز لويس سكيلي بوستيكوجلو يكشف تفاصيل إصابة سون قبل لقاء نوتنجهام إيدرسون يغيب عن مواجهة إيفرتون من الـ 17 للسادس.. لامبارد يقترب من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي مع كوفنتري انتصار واحد يحسمها.. ليدز وبيرنلي يقتربان من العودة لـ الدوري الإنجليزي "سلمى مشهور كبش فداء الفشل والعنصرية".. مروان سري ينسحب من ملكية داجنهام مؤتمر أرتيتا - عن نجم إبسويتش وموقف المصابين وفرحة دوري الأبطال