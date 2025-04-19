انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(2) سيتي.. فوز السماوي

السبت، 19 أبريل 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ مرموش أساسيا في اللقاء، والظهور الـ 15 له بقميص السيتي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 92: جووووول كوفاسيتش والثاني

ق 85: جووووول أوريلي والهدف الأول

ق 82: فرصة ضائعة أمام المرمى من مرموش

ق 30: ركنية والقائم يمنع إيفرتون من التقدم

بداية اللقاء

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