انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(2) سيتي.. فوز السماوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ مرموش أساسيا في اللقاء، والظهور الـ 15 له بقميص السيتي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 92: جووووول كوفاسيتش والثاني

ق 85: جووووول أوريلي والهدف الأول

ق 82: فرصة ضائعة أمام المرمى من مرموش

ق 30: ركنية والقائم يمنع إيفرتون من التقدم

بداية اللقاء