الزمالك: سنتواصل مع فيفا بشأن قضية بوبيندزا.. واستقدام حكام أجانب لنهائي الكأس محل دراسة

الخميس، 17 أبريل 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن كيف يتحرك النادي في قضية الراحل آرون بوبنيدزا وكذلك شكوى أحمد سيد "زيزو" والموقف من استقدام حكام أجانب في نهائي كأس مصر.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر أون سبورت 1: "تم استدعاء أحمد سيد "زيزو" لجلسة تحقيق يوم السبت المقبل بخطاب مسجل بعلم الوصول، وزيزو لاعب في الزمالك ولابد أن يستمر مع الفريق لنهاية عقده واللوائح ستطبق عليه مثل الجميع".

وأضاف "المبدأ القانوني في قضية آرون بوبنيدزا غير معروف، سنتواصل مع فيفا لمعرفة هل ينقضي الأمر بوفاته، أو هل يتحمل النادي الروماني المسؤولية كونه مشاركا في القضية، أم ورثة اللاعب".

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وسبق أوضح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه في انتظار الموقف القانوني من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن شكوى النادي ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا والذي توفي في الصين. (طالع التفاصيل)

وواصل "حتى الآن لم تُطرح فكرة رحيل جوزيه بيسيرو، ليس معقولا أن كل فريق يخفق في مباراة سيغير مدربه، بدأنا الموسم مع جوميز ورحل بدون سابق إنذار وكان هناك بعض الملاحظات الفنية على جروس، وبيسيرو مدرب كبير، والمبدأ مرفوض لإجراء تغيير متتالي عندما تتأثر نتائج الفريق".

وأردف "سنستعيد خدمات الجفالي وأحمد حمدي قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز الشهر المقبل".

وأتم "طلب استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر؟ الأمر محل دراسة، وليس لدي معلومة بشأن لوائح كأس مصر الخاصة بالحكام الأجانب، وهل اتحاد الكرة أو صاحب الأرض أو الضيف من يطالب باستقدامهم؟ وسيتم البت في الأمر لاحقا".

وتحدد موعد 20 مايو المقبل لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز. (طالع التفاصيل)

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