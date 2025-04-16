قبل نهائي الأبطال بـ4 أيام.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 22:04

كتب : محمد جمال

كأس مصر 2023-24

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة نهائي كأس مصر.

وتأهل الزمالك وبيراميدز لنهائي كأس مصر 2024-25، بالتفوق على سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي عن إقامة المباراة يوم 20 مايو.

أخبار متعلقة:
الزمالك يستدعي زيزو للتحقيق .. ويخاطب اتحاد الكرة بشأن تغيبه عن الفريق الدوري - موعد مباراة الزمالك ضد المصري بيسيرو يمنح لاعبي الزمالك راحة 4 أيام بعد الخروج من كأس العاصمة

وذكر الاتحاد أنه سيتم تحديد ملعب المباراة وكافة الترتيبات في وقت لاحق.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة النهائية من بطولة الدوري يوم 13 مايو، قبل موعد نهائي كأس مصر بـ 7 أيام.

ويأتي تحديد ذلك الموعد بعد خروج الزمالك وبيراميدز من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ومن المقرر أن يقام إياب ربع نهائي كأس العاصمة يوم 20 و21 مايو.

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف سابقا عن تأخر موعد الإعلان لـ FilGoal.com: "لم نحدد موعد نهائي كأس مصر لعدة أسباب أبرزها معرفة موقف بيراميدز من المشاركة القارية".

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلتقي بيراميدز أمام أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكأس يوم السبت 19 إبريل، قبل خوض مواجهة الإياب يوم الجمعة 25 إبريل.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو.

وفي حالة تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية سيلتقي أمام الفائز من مواجهة الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

وفي مسابقة الدوري، من المنتظر أن ينهي بيراميدز مشواره في الدوري المصري بلقاء سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو المقبل.

بينما يختتم الزمالك موسمه بلقاء فاركو في الأول من يونيو المقبل.

الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
مدرب الإسماعيلي: حققنا نتائج إيجابية.. والتأهل لربع نهائي كأس العاصمة يمنحنا الثقة شوقي غريب يتولى قيادة المريخ السوداني الزمالك يستدعي زيزو للتحقيق .. ويخاطب اتحاد الكرة بشأن تغيبه عن الفريق منتخب مصر تحت 16 عاما يتعادل مع هيرتا برلين وديا الإسماعيلي يخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العاصمة.. والحرس يقصي بيراميدز الدوري - موعد مباراة الزمالك ضد المصري بيسيرو يمنح لاعبي الزمالك راحة 4 أيام بعد الخروج من كأس العاصمة "لا يزال الوزير يفرض السرية".. الأهلي يجدد طلبه إلى رئيس الوزراء بشأن قانون الرياضة
أخر الأخبار
غاب هاو؟ لا مشكلة.. نيوكاسل يكتسح بالاس بخماسية 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كسر العقدة.. إنتر يرفض الهزيمة من بايرن ويحجز مقعدا في نصف نهائي الأبطال 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة حجازي.. خطوة واحدة تقرب نيوم من التأهل لـ الدوري السعودي 28 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب الإسماعيلي: حققنا نتائج إيجابية.. والتأهل لربع نهائي كأس العاصمة يمنحنا الثقة 36 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب حركة غير أخلاقية.. التحقيق مع حارس الصفاقسي التونسي ساعة | الوطن العربي
قبل نهائي الأبطال بـ4 أيام.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال أوروبا - رقم سلبي لـ أرسنال بعد تألق كورتوا أمام ركلة ساكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
شوقي غريب يتولى قيادة المريخ السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش