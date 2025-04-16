أول تعليق من الزمالك على موقف النادي من قضية بوبيندزا بعد وفاته

أوضح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه في انتظار الموقف القانوني من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن شكوى النادي ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا والذي توفي اليوم.

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وقال عمرو أدهم عبر المركز الإعلامي لناديه: "شكوى النادي كانت تطالب بتعويضات تضامنية بين اللاعب والنادي الروماني الذي كان يلعب له من قبل، وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد اللاعب والنادي الروماني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت رقم FPSD-17571وكانت الشكوى ما زالت متداولة بلجنة فض المنازعات بـ"فيفا" حتى هذه اللحظة".

وأكمل "لم أتحدث لأي من وسائل الإعلام للتعليق على موقف نادي الزمالك وأفضل أن يكون كلامي بشكل رسمي بعد التواصل مع المحامي المكلف بمتابعة القضية للوقوف على موقف الزمالك بشكل قانوني".

وكان الزمالك اتفق مع آرون بوبيندزا على الانضمام لصفوف الفريق في الصيف الماضي قبل أن يتراجع اللاعب عن إكمال الانتقال ومن ثم انضم لصفوف رابيد بوخاريست الروماني.

وأكد منتخب الجابون صحة الأخبار التي كشفت عن وفاة أرون بوبيندزا مهاجم المنتخب في الصين عن عمر 28 عاما.

وقال بابلو نجوما المنسق الإعلامي لمنتخب الجابون لـFilGoal.com: "نعم أخبار وفاة أرون بوبيندزا صحيحة".

وأعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم بشكل رسمي وفاة بوبيندزا اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل.

وذكر موقع fanatic الروماني أن أرون بوبيندزا مهاجم منتخب الجابون توفي قبل ساعات قليلة في الصين.

وكشف الموقع أن المهاجم الجابوني الذي وقع للزمالك في الصيف الماضي قبل أن يفشل انتقاله للأبيض، توفي في الصين حيث يتواجد هناك مع فريقه تشجانيج الصيني.

وأشار الموقع إلى أن وفاة أرون بوبيندزا جاءت بعدما سقط من عقار سكني من الدور الـ11.

وتغيب أرون بوبيندزا عن مران فريقه الذي حاول البحث عنه وبعد الوصول إلى أحد أصدقائه أبلغهم بخبر وفاته.

وأوضح الموقع أن هناك تضارب حول سبب سقوط أرون بوبيندزا من شرفة منزله لدى المحققين في الحادث.

سواء كان السبب هو الانتحار أو أن أحد الأشخاص ألقى به، وكذلك أشار الموقع إلى أن شقيق اللاعب كان يتواجد معه قبل الوفاة وكان على خلاف معه.

وانتقل أرون بوبيندزا إلى نادي تشجانيج الصيني في يناير الماضي قادما من رابيد بوخاريست الروماني.

ورحل أرون بوبيندزا عن رابيد بوخاريست بسبب بعض المشاكل الانضباطية الخاصة به لينضم للنادي الصيني.