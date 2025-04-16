ليفربول يستعيد ألكسندر أرنولد ونونيز قبل مواجهة ليستر

استعاد ليفربول مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد قبل مواجهة ليستر سيتي بعد غيابه لفترة ليست قصيرة بسبب الإصابة.

ويغيب ترينت منذ أكثر من شهر عن صفوف ليفربول بعد إصابته في الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتدرب الدولي الإنجليزي مع الفريق قبل أيام قليلة من مواجهة ليستر سيتي ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

ومن المتوقع أيضًا عودة داروين نونيز للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ألكسندر أرنولد عن آخر 4 مباريات لليفربول.

فيما غاب نونيز عن مباراة الفريق الأخيرة ضد وست هام يونايتد.

ويحتاج ليفربول للفوز بمباراتيه المقبلتين ضد ليستر سيتي وتوتنام من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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