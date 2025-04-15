لا دخول مجاني.. صنداونز يقيم حفلا غنائيا قبل مواجهة الأهلي وأسعار التذاكر

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز

كشف نادي صنداونز عبر صفحته الرسمية أسعار تذاكر مواجهة الأهلي المقرر لها يوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في تمام الثالثة من عصر السبت المقبل بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد نادي صنداونز على أنه لن يكون هناك دخولا مجانيا لملعب المباراة.

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كما يقيم صنداونز حفلا غنائيا في الملعب قبل مواجهة نصف النهائي.

وأعلن صنداونز عن قيمة تذكرة مواجهة الأهلي مقابل 20 راند جنوب إفريقي أي ما يوازي 55 جنيها.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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