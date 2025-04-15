تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 32 جولة

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 32 جولة من الموسم.

أخبار متعلقة:
تييري هنري يتحدث عن تحطيم صلاح لرقمه القياسي في الدوري الإنجليزي شيرار: صلاح لديه فرصة لتحطيم رقمي القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي هل يتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا بهدية من سام مرسي تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

أكثر من سجل

1- محمد صلاح (27 هدفا)

2- إيرلينج هالاند (21 هدفا)

3- ألكسندر إيزاك (20 هدفا)

4- كريس وود (18 هدفا)

5- بريان مبيومو (16 هدفا)

أكثر من صنع

1- محمد صلاح (18 هدفا)

2- بوكايو ساكا (10 أهداف)

2- أنطون روبنسون (10 أهداف)

2- جاكوب ميرفي (10 أهداف)

2- ميكيل دامسجارد (10 أهداف)

6- برونو فيرنانديز (9 أهداف)

6- سون هيونج مين (9 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- محمد صلاح (9 أهداف)

2- جاستن كوليفرت (6 أهداف)

3- بريان مبيومو (5 أهداف)

3- جواو بيدرو (5 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- إرلينج هالاند (58 تسديدة)

2- محمد صلاح (56 تسديدة)

3- كول بالمر (45 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- أنطوان سيمينيو (113 تسديدة)

1- كول بالمر (113 تسديدة)

3- محمد صلاح (109 تسديدة)

4- إرلينج هالاند (102 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي

صلاح واحد من 25 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ32.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها 3 مرات

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

وفي الموسم التالي تقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

كما تقاسمها مع سون هيونج مين مهاجم توتنام في موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، وذلك قبل أن يحصدها هالاند في الموسمين الأخيرين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تييري هنري يتحدث عن تحطيم صلاح لرقمه القياسي في الدوري الإنجليزي شيرار: صلاح لديه فرصة لتحطيم رقمي القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي سكاي: مهاجم إبسويتش على رادار بايرن فان دايك: إدارة ليفربول تخطط لصيف مميز.. وهناك تقدم في المفاوضات هل يستمر بالملاعب؟.. رومانو: لوكا مودريتش يقترب من شراء أسهم في سوانزي سيتي مانشستر يونايتد يفقد مهاجمه أمام ليون جوارديولا يسهب في الإشادة بعمر مرموش سكاي: المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة.. إنتر ميامي يسعى لضم دي بروين
أخر الأخبار
خبر في الجول - ماركيز مدرب شباب بيراميدز يقود الفريق الأول ضد حرس الحدود 26 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 32 جولة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد إنزاجي.. وقيمة راتبه 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تزايد احتمالات مشاركة بنزيمة أمام الفتح ساعة | سعودي في الجول
إقالة مدرب نيمار في سانتوس ساعة | أمريكا
تييري هنري يتحدث عن تحطيم صلاح لرقمه القياسي في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - عمر جمال مديرا فنيا لـ لافيينا ساعة | الكرة المصرية
ميدو: لن نترك 15 لاعبا وبيسيرو من الزمالك.. وهذه خطتنا في فترة الانتقالات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 4 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز