شيرار: صلاح لديه فرصة لتحطيم رقمي القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي

لا يستبعد ألان شيرار مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق أن يحطم محمد صلاح نجم ليفربول رقمه القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي.

صلاح الذي مدد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027 يحتل المركز الرابع في القائمة التي يتصدرها شيرار بـ260 هدفا، وذلك بعدما سجل 184 هدفا، أي أن الفارق يبلغ 77 هدفًا.

وقال شيرار في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "أنا سعيد برؤية لاعب عظيم مثل محمد صلاح يطارد رقمي القياسي لموسمين آخرين".

وأضاف "صلاح موهبة مذهلة، وستكون لديه بالتأكيد فرصة في ظل ما قدمه وما يقدمه، وما يمضي به ليفربول".

وتابع "ليفربول سيفوز بالدوري هذا الموسم، وسيتعاقد مع لاعبين جدد في الصيف، وسيتحسن أداؤه".

يذكر أن محمد صلاح حقق رقما تاريخيا حين صنع هدف فريقه الأول أمام وست هام يونايتد يوم الأحد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح الهدف لزميله لويس دياز ليصل للمساهمة التهديفية رقم 45 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (سجل 27 وصنع 18)، ليصبح أكثر لاعب يسهم في تسجيل الأهداف بتاريخ المسابقة في موسم واحد يتكون من 38 جولة.

وبذلك حطم رقم تييري هنري الذي حققه مع أرسنال في موسم 2002-2003.

ورقم إرلينج هالاند الذي حققه مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.

يذكر أن صلاح في طريقه لكسر رقم ألان شيرار وأندي كول، فقد أسهم كلاهما في تسجيل 47 هدفا، ولكن خلال المواسم الأولى للدوري الإنجليزي التي تكونت يتكون من 42 جولة.

كما عادل صلاح رقم ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الذي أسهم في 271 هدفا خلال 295 مباراة بالدوري الإنجليزي.

فقد سجل الدولي المصري 184 هدفا وصنع 97 في الدوري الإنجليزي الممتاز.