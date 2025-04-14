سكاي: مهاجم إبسويتش على رادار بايرن

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن بايرن ميونيخ يراقب ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون من أجل ضمه الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن بايرن سينافس أكثر من فريق يرغب في ضم المهاجم البالغ من العمر 22 عاما.

وترغب فرق ليفربول وتشيلسي وغيرهم في ضم ديلاب الذي تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما قاد الفريق للتأهل من دوري القسم الثاني.

ويمكن لديلاب الرحيل من إبسويتش مقابل 30 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل في حال هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

واقترب إبسويتش تاون من الهبوط رسميا لدوري القسم الثاني.

إذ يحتاج الفريق لمعجزة حتى يبقى في دوري الأضواء قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

وشارك ديلاب هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 12 هدفا وصنع 2.

يذكر أن ديلاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي، وهو نجل روري ديلاب الذي لعب في صفوف أكثر من فريق بإنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.