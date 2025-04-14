سكاي: مهاجم إبسويتش على رادار بايرن

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - ماتيوش نونيز

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن بايرن ميونيخ يراقب ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون من أجل ضمه الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن بايرن سينافس أكثر من فريق يرغب في ضم المهاجم البالغ من العمر 22 عاما.

وترغب فرق ليفربول وتشيلسي وغيرهم في ضم ديلاب الذي تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما قاد الفريق للتأهل من دوري القسم الثاني.

أخبار متعلقة:
فان دايك: إدارة ليفربول تخطط لصيف مميز.. وهناك تقدم في المفاوضات جوارديولا يسهب في الإشادة بعمر مرموش مانشستر يونايتد يفقد مهاجمه أمام ليون هل يستمر بالملاعب؟.. رومانو: لوكا مودريتش يقترب من شراء أسهم في سوانزي سيتي

ويمكن لديلاب الرحيل من إبسويتش مقابل 30 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل في حال هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

Image

واقترب إبسويتش تاون من الهبوط رسميا لدوري القسم الثاني.

إذ يحتاج الفريق لمعجزة حتى يبقى في دوري الأضواء قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

وشارك ديلاب هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 12 هدفا وصنع 2.

يذكر أن ديلاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي، وهو نجل روري ديلاب الذي لعب في صفوف أكثر من فريق بإنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.

ليام ديلاب بايرن ميونيخ إبسويتش تاون
نرشح لكم
شيرار: صلاح لديه فرصة لتحطيم رقمي القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي فان دايك: إدارة ليفربول تخطط لصيف مميز.. وهناك تقدم في المفاوضات هل يستمر بالملاعب؟.. رومانو: لوكا مودريتش يقترب من شراء أسهم في سوانزي سيتي مانشستر يونايتد يفقد مهاجمه أمام ليون جوارديولا يسهب في الإشادة بعمر مرموش سكاي: المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة.. إنتر ميامي يسعى لضم دي بروين هل يتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا بهدية من سام مرسي تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف 8 دقيقة | الدوري المصري
النصر يدرس تصعيد قضية حارس العروبة لمركز التحكيم الرياضي السعودي 35 دقيقة | سعودي في الجول
فيفا يختار محمود عاشور ضمن حكام كأس العالم للأندية 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
ريليفو: ميسي سيجدد تعاقده مع إنتر ميامي من أجل كأس العالم.. والعودة لـ برشلونة 55 دقيقة | أمريكا
شيرار: صلاح لديه فرصة لتحطيم رقمي القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: الأقرب خوض كأس عاصمة مصر بالشباب.. والرابطة غير حريصة على نجاح البطولة ساعة | الكرة الإفريقية
أبطال إفريقيا - حكم بوروندي لمواجهة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: أرسنال يستهدف ضم جناح بايرن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي