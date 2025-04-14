مانشستر يونايتد يفقد مهاجمه أمام ليون

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

كشف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن مهاجمه جوشوا زيركزي سيغيب على الأرجح عن مباراة أولمبيك ليون المرتقبة.

ويحل ليون ضيفا على الشياطين الحمر في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وتعرض اللاعب لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأحد التي خسرها الفريق بنتيجة 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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وقال أموريم في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنه سيغيب عن بعض المباريات، لذا دعونا نركز على المباراة القادمة".

الإصابة أدت إلى عدم قدرته على مواصلة اللعب أمام نيوكاسل.

تأتي هذه الإصابة في وقت عصيب للمدرب البرتغالي. فمع احتلال يونايتد المركز 14 وإقصائه من مسابقات الكأس المحلية، يعتمد الكثير على نتيجة مباراة الخميس على ملعب أولد ترافورد.

وانتهى لقاء الذهاب 2-2 في فرنسا.

جوشوا زيركزي مانشستر يونايتد ليون
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