صلاح: الأهم في هذه المرحلة هو الفوز.. وأود رؤية فان دايك معنا الموسم المقبل

الأحد، 13 أبريل 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرجيل فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

يأمل محمد صلاح نجم ليفربول أن يصبح فيرجيل فان دايك التالي في تجديد تعاقده مع النادي.

وصنع صلاح هدفا وسجل الهولندي آخر في فوز ليفربول بنتيجة 2-1 على وست هام في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح عبر سكاي سبورتس: "واجهنا خصما جيدا ولعبوا بشكل أفضل في الشوط الثاني واستطعنا أن نسجل وفي هذه المرحلة المهم الفوز".

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وأضاف "سعيد بالتجديد بشكل مبكر قبل نهاية الموسم، وآمل أن يكون فيرجيل فان دايك التالي".

وأتم "وأود رؤيته معنا الموسم المقبل مجددا".

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة وأصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج باللقب رقم 20 في تاريخه.

فمنافسه أرسنال يملك 63 نقطة وأمامه 6 مباريات تساوي 18 نقطة، أي أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو 81 نقطة في حالة الفوز بكل مبارياته المتبقية.

فيما يصل لليفربول للنقطة 82 لو حقق الفوز في مباراتيه المقبلتين، من أصل 6 متبقية.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 45 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (سجل 27 وصنع 18)، ليصبح أكثر لاعب يسهم في تسجيل الأهداف بتاريخ المسابقة في موسم واحد يتكون من 38 جولة.

وبذلك حطم رقم تييري هنري الذي حققه مع أرسنال في موسم 2002-2003، ورقم إرلينج هالاند الذي حققه مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.

يذكر أن صلاح في طريقه لكسر رقم ألان شيرار وأندي كول، فقد أسهم كلاهما في تسجيل 47 هدفا، ولكن خلال المواسم الأولى للدوري الإنجليزي بنظامه الجديد التي تكونت يتكون من 42 جولة.

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