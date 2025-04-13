الدوري الـ20 يقترب.. رأس فان دايك تنقذ ليفربول في الوقت القاتل

الأحد، 13 أبريل 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول - محمد صلاح

خطا ليفربول خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي حين هزم وست هام يونايتد 2-1 بصعوبة يوم الأحد.

وحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة وأصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج باللقب رقم 20 في تاريخه.

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فمنافسه أرسنال يملك 63 نقطة وأمامه 6 مباريات تساوي 18 نقطة، أي أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو 81 نقطة في حالة الفوز بكل مبارياته المتبقية.

فيما يصل لليفربول للنقطة 82 لو حقق الفوز في مباراتيه المقبلتين، من أصل 6 متبقية.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله لويس دياز في الدقيقة 18.

قبل أن يتعادل وست هام بواسطة أندي روبرتسون بالخطأ في مرماه قبل نهاية اللقاء بـ3 دقائق.

لكن القائد فيرجيل فان دايك سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة قبل الأخيرة.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 45 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (سجل 27 وصنع 18)، ليصبح أكثر لاعب يسهم في تسجيل الأهداف بتاريخ المسابقة في موسم واحد يتكون من 38 جولة.

وبذلك حطم رقم تييري هنري الذي حققه مع أرسنال في موسم 2002-2003، ورقم إرلينج هالاند الذي حققه مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.

يذكر أن صلاح في طريقه لكسر رقم ألان شيرار وأندي كول، فقد أسهم كلاهما في تسجيل 47 هدفا، ولكن خلال المواسم الأولى للدوري الإنجليزي بنظامه الجديد التي تكونت يتكون من 42 جولة.

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إعصار أحمر ولكن

بدأ ليفربول المباراة بقوة وهدد مرمى وست هام في أكثر من مناسبة، أبرزها من صلاح الذي أهدر هدفا كاد أن يكون رائعا، بعد مراوغة المدافع والتسديد في الزواية البعيدة لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 17.

بعدها بدقيقة ركض الدولي المصري من جبهته المفضلة وأرسل عرضية رائعة قابلها لويس دياز بتسديدة في المرمى هزت الشباك بنجاح.

حاول ليفربول مضاعفة النتيجة، لكن هجمات وست هام كانت أخطر.

ففي الدقيقة 20 أنقذت العارضة مرمى ليفربول من هدف محقق بواسطة محمد قدوس.

الدولي الغاني هدد مرمى أليسون بتسديدة أخرى قبل دقيقتين من نهاية الشوط لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول كاد وست هام أن يتعادل من رأسية كونستانتينوس مافروبانوس التي مرت فوق مرمى ليفربول.

بداية قوية لليفربول لم تستمر

وبدأ ليفربول الشوط الثاني كما فعل في الشوط الأول، فقد هدد مرمى المطارق مرتين بواسطة أليكسيس ماك أليستر.

في المحاولة الأولى ارتطمت تسديدة الأرجنتيني القوية بالعارضة، قبل أن يتصدى ألفونس أريولا لتسديدة أخرى في الدقيقتين 47 و54.

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وحاول فريق وست هام إدراك التعادل بأكثر من محاولة لكنه وجد أليسون في وجهه.

فقد تصدى لانفراد تام أمام جارود بوين ثم تصويبة من قدوس.

ونجحت مساعى وست هام في تسجيل هدف التعادل حين أسكن روبرتسون الكرة في مرماه بالخطأ قبل 3 دقائق من النهاية، وذلك بعد استبدال صلاح بدقيقتين.

لكن القائد فان دايك أبى ألا يخرج ليفربول فائزا حين قابل عرضية ماك أليستر برأسية قوية ليظفر الريدز بالنقاط الـ3 ويقترب أكثر من اللقب.

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محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد
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