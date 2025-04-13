تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام وست هام.. وعودة أليسون

يقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم ليفربول خلال مواجهة وست هام يونايتد المرتقبة.

ويلعب ليفربول أمام وست هام بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

في حراسة المرمى يعود أليسون بيكر حارس المرمى الأساسي بعد غيابه لـ3 مباريات بسبب إصابته في الرأس خلال وجوده مع المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويجلس أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء ويلعب كوستاس تسيميكاس في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة.

فيما يتواجد وست هام في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.