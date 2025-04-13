تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام وست هام.. وعودة أليسون

الأحد، 13 أبريل 2025 - 13:47

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

يقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم ليفربول خلال مواجهة وست هام يونايتد المرتقبة.

ويلعب ليفربول أمام وست هام بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

في حراسة المرمى يعود أليسون بيكر حارس المرمى الأساسي بعد غيابه لـ3 مباريات بسبب إصابته في الرأس خلال وجوده مع المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

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ويجلس أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء ويلعب كوستاس تسيميكاس في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

May be an image of ‎1 person, playing football and ‎text that says '‎WESTHAM WEST ช่อดละ ed Exped L.F.C. أليسون فان دايك 5 كوناتي 7 دياز 10 ماك أليستر صلاح 17 جونز 20 جوتا 21 تسيميكاس 38 جرافینبيرخ 84 برادلي da standa ENOCESIS ONIYIREN البدلاء ،جاروس ،كيليهير إندو سوبوسلاي، ،كييزا جاكبو ايليوت روبر ،برتسون كوانساه Premier‎'‎‎

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة.

فيما يتواجد وست هام في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

محمد صلاح ليفربول وست هام
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