استبعاد أونانا من لقاء نيوكاسل

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد استبعد أندريه أونانا حارس فريقه من مباراة الأحد ضد نيوكاسل يونايتد.

ويحل يونايتد ضيفا على نيوكاسل يونايتد ضمن في الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن أونانا سيغيب عن مباراة نيوكاسل بعد أن أخرجه المدرب روبن أموريم من القائمة التي سافرت لخوض اللقاء.

وأضاف التقرير أن ألتاي بايندير حارس يونايتد يستعد لخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي.

ووُجهت أصابع اللوم إلى أونانا بسبب هدفي ليون عندما تعادل يونايتد في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ومن المرجح أن يعود الدولي الكاميروني للمشاركة في مباراة الإياب ضد ليون يوم الخميس على ملعب أولد ترافورد.

أموريم عن أونانا: الأخطاء واردة.. ولا أعرف إذا تأثر بتصريحات ماتيتش

على الرغم من أن أموريم منح أونانا الثقة عقب لقاء الذهاب، فمن المفهوم أن مدرب يونايتد يريد من أونانا أن يصفّي ذهنه بعد ليلة صعبة في ملعب جروباما والمشاكل الأخيرة خارج الملعب.

فقد تعرضت زوجة أونانا لسرقة عنيفة في الشارع، مما جعل الأسرة بحاجة إلى حماية على مدار الساعة.

تعرضت ميلاني كامايو لسرقة حقيبة هيرميس وساعة رولكس بقيمة 62 ألف جنيه إسترليني أثناء خروجها من سيارتها للقاء صديقة لتناول العشاء في ألديرلي إيدج.

واصل أونانا اللعب مع يونايتد رغم هذه المحنة، لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب أدائه في ليون عقب خلاف علني مع لاعب يونايتد السابق نيمانيا ماتيتش.