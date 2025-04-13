مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تم حل أزمة سفر أجانب الفريق لجنوب إفريقيا

أتم نادي بيراميدز حل أزمة سفر عناصره الأجانب إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز ذهابا أحد يومي 18-19 أبريل الجاري مع أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

وكان بيراميدز يواجه أزمة تخص لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني الأجانب في السفر بسبب قرار السفارة بعدم إصدارة تأشيرات إلى بتوافر مجموعة من الإجراءات.

وكشف مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "تم إبلاغنا بحل أزمة الأجانب والسفر إلى جنوب إفريقيا ولم نتجه إلى السفارة اليوم بسبب إجازتهم".

وأوضح "غدا الإثنين سيتم استخراج التأشيرات للاعبين الأجانب بشكل طبيعي بعد حل المشكلة".

ويضم النادي الخماسي المحترف: المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي والنيجيري صديق أوجولا والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه.

فيما يضم الجهاز الفني الرباعي الكرواتي: كرونوسلاف يوريشيتش (المدير الفني) ويوسيب تشيكو (مدرب عام) وزفنكو كوميس (مدرب أحمال) ومارين ماندرايتش (مدرب تأهيل).

بينما تتقلص فرص الكونغولي فيستون ماييلي في السفر رفقة بعثة فريقه بسبب وجود أزمة سياسية بين الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وهو ما يتطلب استخراج الأوراق في مدة أطول.

ويعمل بيراميدز على التحرك لحل الأزمة عقب مباراته ضد الأهلي المقرر إقامتها غدا السبت.

وقرر النادي المطالبة بتدخل السلطات المصرية الممثلة في وزارتي الخارجية وأيضا الشباب والرياضة من أجل حل الأزمة إذا استمر تعنت السفارة الجنوب إفريقية.

ولأول مرة يشارك بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.