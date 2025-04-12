جوارديولا: ركلة دي بروين الحرة ألهبت حماسنا للعودة

السبت، 12 أبريل 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الركلة الحرة التي نفذها دي بروين هي من أشعلت الحماس لفريقه للعودة في المباراة.

وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي عقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد طوال المباراة، تأخرنا بهدفين وصنعنا الكثير من الفرص وحتى في الشوط الأول كنا نلعب بشكل جيد".

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وتابع "الركلة الحرة من دي بروين أشعلت حماسنا وبعد ذلك قدمنا مباراة جيدة للغاية بالنظر إلى تأخرنا بهدفين دون رد وإلى مستوى كريستال بالاس في المباريات الماضية".

وواصل "هذا كان دي بروين الذي نعرفه منذ سنوات عديدة، أعلم أنه عانى خلال العام والنصف الماضيين ولكنه لا يشعر بالألم حاليا وأسلوب لعبنا ساعده كثيرا مع وجود لاعبين شباب وظهيرين".

وكشف "لا أعرف ما حدث لإيدرسون، لقد مرر الكرة وشعر بشيء ولم يستطع الاستمرار".

وأضاف "سنرى غدا وضع الفريق حول المراكز الأربعة الأولى، الأمر متقارب جدا وسيتمر هكذا حتى النهاية مع تبقي 6 مباريات صعبة".

وأتم "كان بإمكاننا تسجيل 8 أو 9 أهداف أكثر اليوم".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 55 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز 11.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي الممتاز
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