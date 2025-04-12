تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام كريستال بالاس.. ودي بروين أساسي
السبت، 12 أبريل 2025 - 12:24
كتب : FilGoal
يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.
ويلتقي الفريقان في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.
ويلتقي الفريقان في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي
الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نيكو جونزاليس
أمامهما: جيمس مكاتي - إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين
الهجوم: عمر مرموش.
ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.
فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز 11 برصيد 43 نقطة.
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