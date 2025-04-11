تصل للجهاز الفني.. في الجول يكشف تفاصيل أزمة تأشيرات بيراميدز قبل السفر لجنوب إفريقيا

يواجه بيراميدز أزمة تخص سفر لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني الأجانب لجنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز ذهابا أحد يومي 18-19 أبريل الجاري مع أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يعاني من نفس الأزمة قبل سفره إلى جنوب إفريقيا أيضا لمواجهة صنداونز. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن سفارة جنوب إفريقيا في مصر أبلغت مسؤولي بيراميدز بإنها لن تُصدر تأشيرات السفر لأي أجنبي في الفريق أو الجهاز الفني إلا بتوافر مجموعة من الإجراءات والتي تشمل: إثبات إقامة الأجنبي في مصر، وحساب بنكي منفصل بعيدا عن حساب النادي.

بيراميدز أوضح لمسؤولي السفارة أن لاعبي الفريق الأجانب سافروا لأكثر من دولة هذا الموسم وآخرها المغرب دون أي مشاكل، كما أن أطفالهم على سبيل المثال يدرسون في مدارس مصرية وهو ما يثبت إقامتهم في مصر.

وعلم FilGoal.com أن القرار أيضا يشمل الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش بالإضافة لمساعديه، وهو ما يعني سفر الفريق بدونهم حال عدم حل الأزمة.

كما تتقلص فرص الكونغولي فيستون ماييلي في السفر رفقة بعثة فريقه بسبب وجود أزمة سياسية بين الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وهو ما يتطلب استخراج الأوراق في مدة أطول.

ويعمل بيراميدز على التحرك لحل الأزمة عقب مباراته ضد الأهلي المقرر إقامتها غدا السبت.

وقرر النادي المطالبة بتدخل السلطات المصرية الممثلة في وزارتي الخارجية وأيضا الشباب والرياضة من أجل حل الأزمة إذا استمر تعنت السفارة الجنوب إفريقية.

ويضم النادي الخماسي المحترف: المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي والنيجيري صديق أوجولا والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه.

فيما يضم الجهاز الفني الرباعي الكرواتي: كرونوسلاف يوريشيتش (المدير الفني) ويوسيب تشيكو (مدرب عام) وزفنكو كوميس (مدرب أحمال) ومارين ماندرايتش (مدرب تأهيل).

ويستعد بيراميدز للقاء الأهلي غدا السبت في قمة الدوري المصري، ثم يتبعها بلقاء حرس الحدود يوم الأربعاء في كأس عاصمة مصر قبل التوجه لجنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس.

ولأول مرة يشارك بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.