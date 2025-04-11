مصدر من الأهلي لـ في الجول: نعمل على إتمام إجراءات سفر بنشرقي وجراديشار إلى جنوب إفريقيا

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 13:49

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الهلال السوداني - أشرف بنشرقي

يعمل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي على إتمام إجراءات سفر الثنائي أشرف بنشرقي ونيتس جراديشار إلى جنوب إفريقيا لخوض مواجهة صنداونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com "نعمل في الوقت الحالي على إتمام إجراءات سفر الثنائي أشرف بنشرقي وجراديشار والحصول على تصاريح دخولهم إلى جنوب إفريقيا لخوض مواجهة صنداونز".

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يذكر أن الزمالك فقد خدمات مدافعه المغربي محمود بنتايك، خلال مواجهة ستيلنبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بسبب عدم الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين بربع النهائي، وصعد لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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