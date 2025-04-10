خبر في الجول - الأهلي يتلقى خطابا من وزارة الشباب بشأن تعديلات قانون الرياضة

تلقى النادي الأهلي خطابا من وزارة الشباب والرياضة بشأن الاستفسار عن مقترحات قانون الرياضة الجديد.

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الرد لم يتضمن إرسال البنود للاطلاع عليها، وتضمن مطالبة الاهلي بإرسال مقترحات النادي بخصوص القانون كي ترسلها وزارة الشباب والرياضة بدورها إلى لجنة الشباب بمجلس النواب.

ويرى الأهلي أن عدم إرسال البنود للاطلاع عليها يعد أمرا غامضا بعد مطالبة رئيس الوزراء بإرسال مقترحات القانون.

كما أن التأكيد على إرسالها للجنة الشباب بمجلس النواب يخالف تصريحات رئيس الوزراء بشأن مشروع القانون الذي لم يتم إرساله للمجلس في ظل وجود بنود عليها اعتراضات من جانب هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

وسبق أن أرسل النادي الأهلي خطابا لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء يطالب فيه بالاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة لحوار مجتمعي.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية. (طالع التفاصيل)

ونشر الأهلي عبر موقعه

"أرسل النادي خطابا اليوم إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تمكين النادي الأهلي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع للمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

وجاء في الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دوما على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها الأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية.

وكان النادي قد تواصل مع أشرف صبحي وزير الرياضة، قبل أيام لتمكينه من الاطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية".

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "وافقنا على القانون بصورة مبدئية ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا مراجعتها ودراستها من الخبراء القانونيين".

وأكمل رئيس الوزراء: "ناقشت مع أشرف صبحي وزير الرياضة قانون الرياضة وبعض المواد التي تم تداولها، فهناك في القانون بعض المواد التي تم إثارتها، ونبحث أفضل الحلول لهذا الأمر".

وأضاف "لم يخرج القانون من مجلس الوزراء حتى الآن"

وأتم "القانون ليس موجه لشخص أو نادي معين، أي تعديلات هدفها الصالح العام، والقانون يتم تعديله للمستقبل لـ20 أو 30 سنة".

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

ونشر FilGoal.com تفاصيل مشروع القانون الجديد

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