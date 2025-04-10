مدرب قسنطينة: الحظ حالفنا بعدما خاننا في الذهاب.. ونستحق التأهل لنصف النهائي

الخميس، 10 أبريل 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

خير الدين مضوي

يرى الجزائري خير الدين مضوي مدرب شباب قسنطينة أن فريقه يستحق التأهل إلى نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

وتأهل قسنطينة إلى نصف النهائي بعد الفوز على اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، بعدما تكررت نتيجة التعادل 1-1 ذهابا وإيابا.

وقال مضوي مدرب قسنطينة عبر بي إن سبورتس: "حققنا تأهلا تاريخيا للمدينة وللنادي. اليوم الحظ وقف بجوارنا بعدما خاننا في مباراة الذهاب".

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وأضاف "المباراة كانت مفتوحة ولعبنا بأقصى طاقة لدينا وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء".

وأتم "منحت الفرصة للحارس بوصوف لأنه صاحب خبرة كبيرة وبارع في التصدي للركلات الترجيح".

وشهدت ركلات الترجيح إثارة كبيرة بعد إهدار 3 ركلات مختلفة.

وأهدر اتحاد العاصمة الركلتين الأولى والثالثة، بينما أهدر شباب قسنطينة الركلة الثالثة.

وحقق شباب قسنطينة إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى.

ويواجه نهضة بركان المغربي فريق شباب قسنطينة في نصف النهائي.

أما نصف النهائي الآخر فسيكون بين سيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ويأتي ذلك بعد خروج ثنائي الدوري المصري، كل من الزمالك والمصري البورسعيدي.

شباب قسنطينة اتحاد العاصمة
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