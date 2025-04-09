الأهلي يرسل خطابا لرئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة المقترح

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أرسل النادي الأهلي خطابا لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء يطالب فيه بالاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة لحوار مجتمعي.

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة. (طالع التفاصيل)

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية. (طالع التفاصيل)

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ونشر الأهلي عبر موقعه

"أرسل النادي خطابا اليوم إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تمكين النادي الأهلي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع للمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

وجاء في الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دوما على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها الأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية.

وكان النادي قد تواصل مع أشرف صبحي وزير الرياضة، قبل أيام لتمكينه من الاطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية".

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "وافقنا على القانون بصورة مبدئية ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا مراجعتها ودراستها من الخبراء القانونيين".

وأكمل رئيس الوزراء: "ناقشت مع أشرف صبحي وزير الرياضة قانون الرياضة وبعض المواد التي تم تداولها، فهناك في القانون بعض المواد التي تم إثارتها، ونبحث أفضل الحلول لهذا الأمر".

وأضاف "لم يخرج القانون من مجلس الوزراء حتى الآن"

وأتم "القانون ليس موجه لشخص أو نادي معين، أي تعديلات هدفها الصالح العام، والقانون يتم تعديله للمستقبل لـ20 أو 30 سنة".

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

ونشر FilGoal.com تفاصيل مشروع القانون الجديد

عودة بند الـ8 سنوات في تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة الجديد

من بينها خصخصة الأندية.. رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة

تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد

بينها صلاحية إنشاء أندية.. استحداث الجهاز الوطني للرياضة في 17 تعديل مقترح بالقانون الجديد

يُشكل بقرار من رئيس الوزراء.. تعديلات مقترحة في بنود مركز التسوية والتحكيم بقانون الرياضة الجديد

الأهلي تعديلات قانون الرياضة وزارة الشباب والرياضة
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