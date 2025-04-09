سيمبا إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على المصري بركلات الترجيح

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 17:22

كتب : FilGoal

سيمبا ضد المصري

تأهل سيمبا إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على المصري بركلات الترجيح.

المباراة التي أقيمت على ملعب سيمبا انتهت بفوزه بهدفين دون مقابل لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح كونها نفس نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المصري.

وسيلتقي سيمبا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الزمالك وستيلينبوش التي ستقام بعد قليل.

أخبار متعلقة:
لتطوير الكرة النسائية.. توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحادين المصري والفرنسي لكرة القدم مواعيد مباريات الأربعاء 9 أبريل - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. ودوري أبطال أوروبا تشكيل المصري - دغموم وصلاح محسن يقودان الهجوم ضد سيمبا كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس

التشكيل

المصري لعب بثنائي هجومي مكون من عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن.

أحداث المباراة

سيمبا ضغط من بداية المباراة وأهدر الفرصة الأولى بعد 5 دقائق من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق إلي مبانزو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر صلاح محسن فرصة التعادل بعد دقيقتين برأسية تصدى لها الحارس.

حارس سيمبا عاد للتألق من جديد ومنع عبد الرحيم دغموم من التسجيل بعد انطلاقة رائعة من اللاعب الجزائري.

وسجل سيمبا الهدف الثاني في الدقيقة 32 من رأسية ستيفن موكوالا بعد عرضية من محمد حسين.

وأهدر سيمبا فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 43 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني استمرت خطورة سيمبا ومنعت العارضة الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرو.

وتألق محمود جاد في التصدي لفرصة أخرى في الدقيقة 65 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وكاد سيمبا أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 98 بعد انطلاقة رائعة من مبانزا ولكن الكرة مرت بجوار المرمى مباشرة.

وانتهت المباراة بفوز سيمبا بهدفين لتتجه إلى ركلات الترجيح بعد أن انتهت بنفس مباراة الذهاب.

في ركلات الترجيح ابتسمت الأرض لأصحابها وحقق سيمبا الفوز بنتيجة 4-1.

ميدو جابر أهدر الركلة الأولى للمصري والتي تقدم بها الحارس عن الخط دون استداء من تقنية الفيديو.

كما أهدر محمود حمادة بعد تصدي الحارس أيضا.

وكان فخر الدين بن يوسف الوحيد الذي سجل للمصري، بينما أحرز سيمبا 4 ركلات ناجحة بنسبة 100%.

المصري سيمبا كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
وكيل موكوينا يحسم موعد رحيله عن الوداد مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(1) سيتيلبوش.. نبيل عماد يهدر التعادل تشكيل ستيلينبوش - نيوزيلندي في خط الوسط أمام الزمالك تشكيل الزمالك - ناصر ماهر يعوض زيزو أمام ستيلينبوش.. ورباعي في الدفاع انتهت كأس الكونفدرالية - سيمبا (2)-(0) المصري تشكيل المصري - دغموم وصلاح محسن يقودان الهجوم ضد سيمبا مواعيد مباريات الأربعاء 9 أبريل - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. ودوري أبطال أوروبا مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا
أخر الأخبار
الأهلي يرسل خطابا لرئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة المقترح 25 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - نائب رئيس الاتحاد لـ في الجول: طالبا اللاعبين بعدم التهاون.. ونستهدف الصدارة 30 دقيقة | كرة سلة
رئيس الوزراء: وافقنا على قانون الرياضة الجديد.. ولكن طلبنا مراجعة بعض المواد 52 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل موكوينا يحسم موعد رحيله عن الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير أرجنتيني: الشرط الجزائي يفصل جيسوس عن تدريب منتخب البرازيل ساعة | سعودي في الجول
رومانو: المفاوضات في المرحلة الأخيرة.. صلاح قريب من التجديد مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم مهاجم إبسويتش تاون ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - أهلي جدة يفقد خدمات بالعبيد أمام الرائد ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 3 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة