سيمبا إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على المصري بركلات الترجيح

تأهل سيمبا إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على المصري بركلات الترجيح.

المباراة التي أقيمت على ملعب سيمبا انتهت بفوزه بهدفين دون مقابل لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح كونها نفس نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المصري.

وسيلتقي سيمبا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الزمالك وستيلينبوش التي ستقام بعد قليل.

التشكيل

المصري لعب بثنائي هجومي مكون من عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن.

🟢 صلاح محسن يقود هجوم المصري لمواجهة سيمبا في الكونفدرالية pic.twitter.com/EG4gTuZPye — FilGoal (@FilGoal) April 9, 2025

أحداث المباراة

سيمبا ضغط من بداية المباراة وأهدر الفرصة الأولى بعد 5 دقائق من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق إلي مبانزو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر صلاح محسن فرصة التعادل بعد دقيقتين برأسية تصدى لها الحارس.

حارس سيمبا عاد للتألق من جديد ومنع عبد الرحيم دغموم من التسجيل بعد انطلاقة رائعة من اللاعب الجزائري.

وسجل سيمبا الهدف الثاني في الدقيقة 32 من رأسية ستيفن موكوالا بعد عرضية من محمد حسين.

وأهدر سيمبا فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 43 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني استمرت خطورة سيمبا ومنعت العارضة الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرو.

وتألق محمود جاد في التصدي لفرصة أخرى في الدقيقة 65 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وكاد سيمبا أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 98 بعد انطلاقة رائعة من مبانزا ولكن الكرة مرت بجوار المرمى مباشرة.

وانتهت المباراة بفوز سيمبا بهدفين لتتجه إلى ركلات الترجيح بعد أن انتهت بنفس مباراة الذهاب.

في ركلات الترجيح ابتسمت الأرض لأصحابها وحقق سيمبا الفوز بنتيجة 4-1.

ميدو جابر أهدر الركلة الأولى للمصري والتي تقدم بها الحارس عن الخط دون استداء من تقنية الفيديو.

كما أهدر محمود حمادة بعد تصدي الحارس أيضا.

وكان فخر الدين بن يوسف الوحيد الذي سجل للمصري، بينما أحرز سيمبا 4 ركلات ناجحة بنسبة 100%.