مدافع سيتي: مرموش استُنزف تماما أمام يونايتد ولكن

أشاد البرتغالي روبن دياش مدافع مانشستر سيتي بالمجهود الذي بذله زميله عمر مرموش أمام مانشستر يونايتد في دربي المدينة.

وشارك مرموش كأساسي في تعادل سيتي مع مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 0-0 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال دياش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "على الرغم من أنه لم يكن أفضل أداء لنا أمام مانشستر يونايتد، إلا أن طريقة قتالنا وترابطنا كانت واضحة، وهذا ما ظهر في الجهد الذي بذله عمر مرموش، رغم أنه استُنزف تماما إلا أنه استمر في الهجوم، فضلا عن محاربة برناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش على كل كرة، هذا ما يميزنا".

وأكمل "أتذكر جيدًا كيف كان عمر مرموش يقاتل على الكرة قرب خط التماس بنهاية المباراة، هذه هي التفاصيل الصغيرة التي تُميز مانشستر سيتي. هذا ما يُمكّننا من اللعب بشكل أفضل، والوصول إلى أفضل النتائج".

وأضاف "سيظهر الوقت مدى تقدمنا، لكنني أشعر بالتأكيد أننا أكثر صلابة وقادرون على الصمود في الظروف الصعبة".

وتابع البرتغالي "كانت مباراة صعبة للغاية، وعلينا مواصلة السير نحو البقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى".

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

ومنعه أندري أونانا حارس الشياطين الحمر من التسجيل مرتين من تسديدتين قويتين.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 13 مباراة، بواقع 9 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي المصري 6 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.