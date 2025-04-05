خبر في الجول - تغيير محتمل بشأن معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل

السبت، 05 أبريل 2025 - 20:34

كتب : أحمد الخولي محمد جمال

منتخب مصر

يفكر اتحاد الكرة المصري في تغيير خطته بشأن معسكر منتخب مصر المقبل في ظل الغيابات المتوقعة في التوقف الدولي خلال شهر يونيو المقبل.

وسبق أن كشف FilGoal.com وجود توجه لإراحة الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش خلال معسكر منتخب مصر المقبل. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com كيف يفكر اتحاد الكرة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن غياب لاعبي الأهلي في شهر يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

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وعلم FilGoal.com أن قرار إلغاء معسكر منتخب مصر في شهر يونيو المقبل لم يُتخذ بعد.

وربما تتغير خطة منتخب مصر في ظل غيابات صلاح ومرموش ولاعبي الأهلي بالإضافة للثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وحمدي فتحي الذي سينضم للأهلي في مونديال الأندية.

ويفكر اتحاد الكرة في إقامة معسكر ودي لخوض مباريات من أجل الحفاظ على مركز المنتخب في تصنيف فيفا.

ومن المقرر أن يقعد اتحاد الكرة جلسة عاجلة لاتخاذ القرار الأنسب والمواجهات المنتظر خوضها، حيث تم ترشيح منتخب من التصنيف الثالث قاريا لمواجهة منتخب مصر.

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مقترحات توقف يونيو الدولي تتضمن مباراة ودية مع الكاميرون في قطر ومباراة أخرى مع أحد فرق التصنيف الثالث في إفريقيا".

وأوضح "لم يتم حسم الأمر حتى الآن، وسيتم ذلك عن طريق جلسة بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، وذلك للتنسيق لمعسكر شهر يونيو".

وواصل "ملف المباراتين الوديتين في يونيو ليس الوحيد في هذه الجلسة، بل سيكون أمامهم ملف آخر وهو لاعبي الأهلي وانضمامهم لمعسكر يونيو".

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة بـ16 نقطة، ويأتي متخب بوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وخلفه إثيوبيا وغينيا بيساو بـ6 نقاط، ثم جيبوتي المتذيل بنقطة واحدة.

ثم يستأنف منافسات تصفيات المونديال بمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو في توقف سبتمبر المقبل.

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