في الجول يوضح موقف لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر أثناء مونديال الأندية

يتعارض موعد بدء معسكر منتخب مصر المقبل في شهر يونيو مع استعداد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيطلب من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إعفاء لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب المقبل في شهر يونيو.

وذلك بسبب سفر الفريق الأحمر إلى أمريكا يوم 5 يونيو للمشاركة في مونديال الأندية وصعوبة تواجدهم في المعسكر الذي ينطلق يوم 6 من الشهر ذاته.

على جانب آخر يستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر والأقرب أن يكونا خارج مصر.

وحتى الآن آخر عرض تم تقديمه لاتحاد الكرة هو خوض مباراة ودية ضد الكاميرون في قطر.

وكان منتخب مصر فاز على إثيوبيا وسيراليون في التوقف الدولي الماضي في تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر مع حسام حسن إلى كأس الأمم الإفريقية، ويقترب من التأهل أيضا لكأس العالم.