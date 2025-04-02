في الجول يوضح موقف لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر أثناء مونديال الأندية

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 13:03

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

يتعارض موعد بدء معسكر منتخب مصر المقبل في شهر يونيو مع استعداد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيطلب من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إعفاء لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب المقبل في شهر يونيو.

وذلك بسبب سفر الفريق الأحمر إلى أمريكا يوم 5 يونيو للمشاركة في مونديال الأندية وصعوبة تواجدهم في المعسكر الذي ينطلق يوم 6 من الشهر ذاته.

أخبار متعلقة:
لاعب الهلال: نتمنى تشجيع جمهور موريتانيا لنا أمام الأهلي مؤتمر مدرب الهلال: بالغنا في احترام الأهلي بالبداية.. وأكره إضاعة الوقت دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي والقناة الناقلة

على جانب آخر يستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر والأقرب أن يكونا خارج مصر.

وحتى الآن آخر عرض تم تقديمه لاتحاد الكرة هو خوض مباراة ودية ضد الكاميرون في قطر.

وكان منتخب مصر فاز على إثيوبيا وسيراليون في التوقف الدولي الماضي في تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر مع حسام حسن إلى كأس الأمم الإفريقية، ويقترب من التأهل أيضا لكأس العالم.

منتخب مصر الأهلي اتحاد الكرة حسام حسن
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز خبر في الجول – بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة أزمة القمة - في الجول يكشف سبب تأخر رابطة الأندية في الرد على طلبات الزمالك إنشاء "الفريق الثاني" في الزمالك.. وفي الجول يوضح مهامه وأهدافه هاني سعيد: المشكلة لا تتعلق بالحكام وبالتالي لن نتكبد هذه الأموال أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي
أخر الأخبار
فوت ميركاتو: صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - المصري أمام سيمبا 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي 15 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا 25 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم أمام سيمبا 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتقدا التحكيم أمام اتحاد جدة.. رئيس الشباب: من الصعب الفوز على 15 لاعبا 57 دقيقة | سعودي في الجول
الحسم في القاهرة.. الزمالك يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي مع ستيلينبوش ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن