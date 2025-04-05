مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: ندرس إراحة صلاح ومرموش بمعسكر يونيو

كشف مصدر من منتخب مصر عن التفكير في إراحة الثنائي الدولي، محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي من معسكر شهر يونيو.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويخوض منتخب مصر معسكرا تحضيريا في شهر يونيو المقبل ضمن التوقف الدولي.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "هناك إمكانية وتفكير بالفعل في إراحة محمد صلاح وعمر مرموش من معسكر المنتخب المقبل في يونيو ولكن ذلك سيحسم في الجلسة المقبلة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

يذكر أن عمر مرموش يرتبط بخوض منافسات كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي.

وتقام كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 ناديا في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتد التوقف الدولي في شهر يونيو بين يومي 2 إلى 10 من شهر يونيو 2025.

منتخب مصر حسم مباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 خلال التوقف الدولي الأخير.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد، فيما فاز الفراعنة على سيراليون بهدف دون رد.

ويلعب منتخب مصر مباراته الرسمية المقبلة ضد بوركينا فاسو يوم 8 سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.