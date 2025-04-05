انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) إيفرتون.. نقطة لكل فريق

السبت، 05 أبريل 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

لياندرو تروسار - أرسنال ضد إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال صاحب المركز الثاني أمام إيفرتون صاحب المركز 15 ضمن الجولة 31 من المسابقة.

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نهاية المباراة

ق85 بيكفورد ينقذ هدف محقق جديد بعد تصدي لتسديدة مارتينيللي

ق64 تسديدة صاروخية من ديكلان رايس يتصدى لها بيكفورد حارس مرمى إيفرتون

ق51 دافيد رايا حارس أرسنال يمنع هدف محقق بعد تسديدة قوية من عبد الله ديكوري لاعب إيفرتون

ق49 إيليمان نداي يسجل هدف التعادل لنادي إيفرتون بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+5 إيليمان لاعب إيفرتون يسدد كرة قوية تمر أعلى مرمى أرسنال.

ق35 جووول الأول: هجمة مرتدة سريعة من لاعبي أرسنال بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها لياندرو تروسارد بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ق11 عرضية خطيرة ديكلان رايس باتجاه المرمى لكن مدافع إيفرتون يبعدها قبل تجاوز خط المرمى

ق7 ركلة ركنية لأرسنال، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس جوردان بيكفورد بقبضة اليد بعيدا عن مناطق الخطورة.

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال
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