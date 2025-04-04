جوارديولا عن رحيل دي بروين: يوم حزين

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن إعلان كيفين دي بروين رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

أعلن كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي رحيله عن الفريق رسميا مع نهاية الموسم بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.. طالع رسالة دي بروين بالضغط هنا

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد: "يوم حزين لأن جزء منا يرحل، حقق معنا الكثير من النجاحات في العقد الماضي من المستحيل تخليه بدونه".

وأكمل "لا يزال أمامنا 10 مباريات ونأمل أن يكونوا 11، منها 6 مباريات على ملعبنا، وسيحظى من جماهيرنا بالحب والتقدير الذين يستحقهما".

وأضاف "دي بروين أحد أعظم لاعبي الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبلا شك في مانشستر سيتي".

وعن إصابته: "تحدثنا مؤخرًا عن معاناته من مشاكل، لكنه الآن يشعر بأنه بخير أخيرًا، بعد جراحة في أوتار الركبة عانى من مشاكل في أجزاء أخرى من جسمه، لكنه الآن يشعر بأنه مستعد، اتُخذ القرار، وبالطبع نتمنى جميعًا له ولزوجته ميشيل ولأطفاله وأمه وأبيه كل التوفيق."

وأتم: "لا شك أنه من أعظم اللاعبين بفضل ثباته في المباريات، ولكن يجب دائما توخي الحذر مع اللاعبين الذي لعبوا في ملعب مين رود (الملعب السابق لمانشستر سيتي)".

وانتقل مانشستر سيتي من ملعبه القديم مين رود إلى ملعب الاتحاد عام 2003.

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في صيف 2015، ليخوض عشرة مواسم بقميص الفريق السماوي.

وتوج دي بروين مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.