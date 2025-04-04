دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 13:20

كتب : محمد مصطفى

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

أعلن كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي رحيله عن الفريق رسميا مع نهاية الموسم بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في صيف 2015.

وكتب دي بروين رسالة عبر حسابه الشخصي على تويتر، جاءت كالتالي:

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: نيوم السعودي يفاوض دي بروين.. وهذا موقف نجم سيتي أكثر من 50%.. ميرور:مانشستر سيتي يشترط تخفيض عقد دي بروين لتجديده موسما جوارديولا: لا أحد يعلم أين سيكون دي بروين الموسم المقبل

عند رؤية هذه الرسالة، ربما تدركون ما فحواها، لذا سأدخل مباشرةً وأعلمكم جميعًا أن هذه هي أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي.

ليس من السهل الكتابة عن شيء كهذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي لا محالة.

قادتني كرة القدم إليكم جميعًا - وإلى هذه المدينة، أسعى وراء حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي.

هذه المدينة، وهذا النادي أعطاني الناس كل شيء، ولم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء، وبالفعل فزنا بكل شيء.

سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع.

أنا وسوري وروما وماسون (أولاده) وميشيل (زوجته) ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا.

سيبقى مانشستر في ذاكرة أطفالنا للأبد، والأهم من ذلك في قلوبنا جميعًا، وسيبقى دائمًا موطننا.

لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والجهاز الفني وزملائنا وأصدقائنا وعائلاتنا على هذه الرحلة التي استمرت عامًا كاملًا.

لكل قصة نهاية. لكن هذا الفصل كان بلا شك الأفضل.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج دي بروين مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كيفين دي بروين مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الشرق الوسط: نيوم لم يقدم عرضا لضم دي بروين جوارديولا عن رحيل دي بروين: يوم حزين الثالثة هذا الموسم.. نونو سانتو مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي جوتا: هدفي في إيفرتون هو الأهم.. وكنا في حاجة ماسة للنقاط من أجل الدوري ماريسكا: نحاول الفوز بطريقتنا ولكن أحيانا يجب أن نفعلها بالطريقة القذرة بوستيكوجلو: تقنية الفيديو تقتل كرة القدم.. إن كانت اللعبة واضحة لماذا احتاج الحكم 6 دقائق؟ مرموش: ما يظهر حاليا هو شخصية مانشستر سيتي.. وأتمنى التوفيق في أول دربي
أخر الأخبار
الشرق الوسط: نيوم لم يقدم عرضا لضم دي بروين 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي أساسي ضد أم صلال في الدوري القطري 9 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - فحص طبي لتحديد مصير كوكا أمام الهلال ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا عن رحيل دي بروين: يوم حزين ساعة | الدوري الإنجليزي
سولشاير يطالب بشكتاش بضم كانتي ساعة | سعودي في الجول
الثالثة هذا الموسم.. نونو سانتو مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - جاهزية طاهر لمواجهة الهلال.. وكولر يحسم موقفه 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن