دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي

أعلن كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي رحيله عن الفريق رسميا مع نهاية الموسم بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في صيف 2015.

وكتب دي بروين رسالة عبر حسابه الشخصي على تويتر، جاءت كالتالي:

عند رؤية هذه الرسالة، ربما تدركون ما فحواها، لذا سأدخل مباشرةً وأعلمكم جميعًا أن هذه هي أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي.

ليس من السهل الكتابة عن شيء كهذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي لا محالة.

قادتني كرة القدم إليكم جميعًا - وإلى هذه المدينة، أسعى وراء حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي.

هذه المدينة، وهذا النادي أعطاني الناس كل شيء، ولم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء، وبالفعل فزنا بكل شيء.

سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع.

أنا وسوري وروما وماسون (أولاده) وميشيل (زوجته) ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا.

سيبقى مانشستر في ذاكرة أطفالنا للأبد، والأهم من ذلك في قلوبنا جميعًا، وسيبقى دائمًا موطننا.

لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والجهاز الفني وزملائنا وأصدقائنا وعائلاتنا على هذه الرحلة التي استمرت عامًا كاملًا.

لكل قصة نهاية. لكن هذا الفصل كان بلا شك الأفضل.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج دي بروين مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.