بوستيكوجلو: تقنية الفيديو تقتل كرة القدم.. إن كانت اللعبة واضحة لماذا احتاج الحكم 6 دقائق؟

أبدى أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنام اعتقاده بأن تقنية الفيديو تقتل كرة القدم، وذلك عقب خسارته أمام تشيلسي.

وقال بوستيكوجلو في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "إنها تقتل اللعبة. كرة القدم لم تعد كما كانت".

وأضاف "لقد جلسنا على الأريكة ليلة أمس وشاهدنا في التلفاز (مخالفة جيمس تاركوفسكي ضد أليكسيس ماك أليستر في مباراة إيفرتون أمام ليفربول التي لم يُطرد بسببها) وأضمن لك لو كان جاريد جيليت (حكم فيديو اليوم) هو حكم الأمس لرأينا نتيجة مختلفة".

وتابع "لم نعد نعرف ماذا سنحصل عليه. لقد وقفنا حول الشاشة قرابة 12 دقيقة. هذا الأمر يقتل اللعبة ولكن لا أحد يهتم".

وواصل "على العكس إنهم يحبون الدراما والجدل وأنا واثق أن النقاشات ستمتد لـ 24 ساعة حول هذه القرارت، وهذا ما يريده الجميع. إنهم لا يهتمون بقتل متعة اللعبة".

وأوضح "إذا رأى الحكم فيديو وتطلب منه الأمر 6 دقائق لأخذ القرار، فما الواضح بشأن اللعبة"؟

واختتم "ليلة أمس شاهدنا إعادة واحدة واعتبرنا أن الأمر محسوم (في واقعة تاركوفسكي)، واليوم انتظرنا 6 دقائق لشيء اعتبره جاريد جيليت حكم الفيديو واضحا. هذا جنون".

وسجل بابي سار لتوتنام في الدقيقة 70، ولكن المخالفة ضد مويسيس كايسيدو حولت الهدف إلى إنذار له عقب المراجعة.

وتغلب تشيلسي على توتنام بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل إنزو فيرنانديز هدف الفوز برأسية بعد عرضية من كول بالمر في الدقيقة 50.

تشيلسي تقدم إلى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الخامس، ونقطتين عن نيوكاسل يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة.

أما توتنام فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.