فنربخشة: مدرب جالاتاسراي استفز مورينيو ورد فعله كأنه "أصيب برصاصة"

الخميس، 03 أبريل 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فنربخشة

أصدر نادي فنربخشة بيانا للرد على ما بدر من جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق ضد أوكان بوراك المدير الفني لجالاتاسراي عقب نهاية مواجهة الفريقين في كأس تركيا.

والتقطت العدسات مورينيو وهو يشد أنف مدرب جالاتاسراي عقب نهاية المباراة، وصرّح الأخير بأن ما فعله البرتغال "ليس راقيا". (طالع التفاصيل)

ولم يحضر مورينيو أو مسؤولي فنربخشة المؤتمر الصحفي ليكون البيان هو أول رد من النادي عقب أحداث مباراة أمس الأربعاء المثيرة.

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وجاء بيان فنربخشة

"هذا بياننا حول أوكان بوراك الذي اقترب من جوزيه مورينيو أثناء حديثه مع الحكام عقب نهاية المباراة بحجة مصافحتهم واستفز مدربنا بإشارات يدوية وتصريحات، وكان لديه الجرأة للقيام بإشارات يدوية غير محترمة بعد عبور خط الشرطة.

وبعد أن لمس مديرنا الفني أنف بوراك للحظة ردا على هذه الاستفزازات، ألقى الشخص المعني بنفسه على الأرض بطريقة مبالغ فيها.

تم تسجيل الأقوال والأفعال غير المحترمة لهذا الشخص، الذي ألقى بنفسه على الأرض باحترافية وكأنه "أصيب برصاصة" استمرارا لاستفزازاته المخططة والمفرطة، بالصور.

من غير المفهوم أن يسقط شخص أرضا ويتلوى لثواني بعد لمس أنفه، مما يظهر التمثيل الواضح الذي شاهده الجميع.

ومن الواضح أن صور هذا الشخص وهو يلقي بنفسه على الأرض من مسيرته الكروية استمرت في مسيرته كمدرب، وأن هذا الموقف هو موقف مميز.

ومن الواضح أن تقييم الاستفزازات القبيحة وما حدث بعدها لا ينبغي أن يكون من جانب واحد، بل ينبغي أن يرتكز على علاقة السبب والنتيجة".

وقال مدرب جالاتاسراي عبر المؤتمر الصحفي: "مورينيو جاء من خلفي وضغط على أنفي، ليس أمرا راقيا، ولن أبالغ في ذلك".

وأضاف "كان علينا أن نتصافح قبل وبعد المباراة، الأمر ليس مهما".

وحسم جالاتاسراي تأهله لنصف نهائي كأس تركيا بالفوز على غريمه التقليدي فنربخشة بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أحداثا مثيرة في النهاية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بسبب نشوب مشادة ضخمة بين لاعبي الفريقين من على مقاعد البدلاء وليس في أرض الملعب.

بعد نهاية المشادة أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من بيير يلماز وكريم ديمرباي من جالاتاسراي وميريت يانداس من فنربخشة في الدقيقة 90+2.

وعقب نهاية اللقاء التقطت العدسات جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة يضرب أوكان بوراك المدير الفني لـ جالاتاسراي على وجهه.

جوزيه مورينيو جالاتاسراي فنربخشة كأس تركيا
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