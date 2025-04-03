مدرب جالاتاسراي: ما فعله مورينيو لم يكن راقيا

أوضح أوكان بوراك المدير الفني لـ جالاتاسراي حقيقة ما حدث بينه وبين جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة.

واعتدى مورينيو على بوراك عقب نهاية اللقاء ضمن كأس تركيا في لقطة مثيرة للجدل.

وقال مدرب جالاتاسراي عبر المؤتمر الصحفي: "مورينيو جاء من خلفي وضغط على أنفي، ليس أمرا راقيا، ولن أبالغ في ذلك".

وأضاف "كان علينا أن نتصافح قبل وبعد المباراة، الأمر ليس مهما".

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في المقابل لم يحضر مورينيو أو أي من مسؤولي فنربخشة المؤتمر الصحفي وفقا لوسائل الإعلام التركية.

وحسم جالاتاسراي تأهله لنصف نهائي كأس تركيا بالفوز على غريمه التقليدي فنربخشة بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أحداثا مثيرة في النهاية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بسبب نشوب مشادة ضخمة بين لاعبي الفريقين من على مقاعد البدلاء وليس في أرض الملعب.

بعد نهاية المشادة أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من بيير يلماز وكريم ديمرباي من جالاتاسراي وميريت يانداس من فنربخشة في الدقيقة 90+2.

وعقب نهاية اللقاء التقطت العدسات جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة يضرب أوكان بوراك المدير الفني لـ جالاتاسراي على وجهه.

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