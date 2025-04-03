نعتذر ولكن.. صنداونز يصدر بيانا للتعليق على أحداث الشغب أمام الترجي

الخميس، 03 أبريل 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

أحداث مباراة صنداونز والترجي

أصدر نادي صنداونز الجنوب إفريقي بيانا رسميا تعقيبا على أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب صنداونز على الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل سجله بيتر شالويلي مهاجم الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 54.

وتقام مباراة الإياب في تونس يوم 8 أبريل الجاري على استاد رادس.

أخبار متعلقة:
مشجع صنداونز: مشجع الترجي توسل لي وبكينا سويا عقب إنقاذه مدرب صنداونز: لم نظهر بالشكل المطلوب أمام الترجي.. والنتيجة تمنحنا أفضلية نسبية مدرب الترجي: مواجهة صنداونز كانت مغلقة.. ونقص التركيز كلفنا الخسارة

وشهدت اشتباك بين جماهير الفريقين عقب نهاية اللقاء.

وجاء بيان صنداونز كالتالي:

نعرب عن حزننا إزاء السلوك العنيف الذي شهدته مباراته أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تظهر مقاطع الفيديو المتداولة إلحاق أضرارا متعمدة للملعب، وتراجع جماهير صنداونز عن السلوك العنيف الذي وجه إليهم من شماريخ ورذاذ الفلفل

ينتظر صنداونز تقرير مراقب المباراة، وملتزمون بالتعاون مع كاف لإنهاء التحقيقات قبل مباراة الإياب

الترجي التونسي مؤسسة رياضية مرموقة، ونثق أنه بعد مراجعة جميع الأدلة سيدين إخواننا وأخواتنا على هذا السلوك ويتخذون الخطوات اللازمة لضمان أن تكون المباراة المقبلة تجربة يشعر فيها المشجعون بالأمان والترحاب

نحن على ثقة بأن يكشف التحقيق الملابسات التي أدت إلى تصاعد الشغب

ومع ذلك انطلاقا من ثقافتنا الإفريقية القائمة على التعاطف، نقدم الاعتذار لنادي الترجي التونسي وجماهيره بعد أحداث الشغب التي وقعت في ملعبنا، رغم أن الفيديوهات والحقائق تشير إلى أن جماهير صنداونز لم تبدأ بهذا السلوك غير المنضبط

وخلال الاشتباك التقطت العدسات مشجعا للترجي كاد أن يسقط من على ارتفاع كبير من المدرجات لولا تدخل مشجع صنداونز وإنقاذه.. طالع تصريحات المشجع الجنوب إفريقي بالضغط هنا

وحقق صنداونز انتصاره الأول على الترجي منذ أكتوبر 2000 والذي حقق فيه الفريق الجنوب إفريقي الفوز بهدفين دون مقابل.

ومنذ تلك المواجهة لعب الفريقان 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا فاز الترجي في ثلاثة منهم بينما حسم التعادل الثلاثة الآخرين.

وكان الترجي في النسخة السابقة قد أقصى صنداونز بالفوز ذهابا وإيابا في نصف النهائي بنتيجة واحدة وهي هدف دون مقابل.

صنداونز الترجي دوري أبطال إفريقيا بيان صنداونز
نرشح لكم
بيراميدز يحدد موعد السفر إلى المغرب للقاء الجيش الملكي في أبطال إفريقيا أمم إفريقيا تحت 17 - لمصلحة مصر؟ التعادل يفرض نفسه بين الكاميرون وجنوب إفريقيا لمواجهة الهلال.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في موريتانيا أورلاندو يعلن رحيل مدربه خوسيه ريفيرو بنهاية الموسم خبر في الجول - رابطة الأندية ترفض طلب المصري بشأن مباراة سيراميكا طلب منتظر من المصري لرابطة الأندية بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا بوجلبان: جمهور المصري كان كلمة السر أمام سيمبا.. وقلق لهذا السبب مشجع صنداونز: مشجع الترجي توسل لي وبكينا سويا عقب إنقاذه
أخر الأخبار
مباشر كأس إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (0)-(0) بوركينا فاسو 8 دقيقة | الكرة المصرية
كرة نسائية - منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم إفريقيا بوديتين ضد الأردن 13 دقيقة | منتخب مصر
بيراميدز يحدد موعد السفر إلى المغرب للقاء الجيش الملكي في أبطال إفريقيا 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - استقالة أمير عزمي من تدريب الداخلية بعد الخسارة برباعية 26 دقيقة | القسم الثاني
أمم إفريقيا تحت 17 - لمصلحة مصر؟ التعادل يفرض نفسه بين الكاميرون وجنوب إفريقيا 51 دقيقة | منتخب مصر
لم تستسلم بعد.. رابطة الدوري الإسباني تتحرك ضد قرار تسجيل أولمو وفيكتور 53 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مصر تحت 17 - بلال عطية يقود الهجوم ضد بوركينا.. وتغيير في حراسة المرمى 56 دقيقة | الكرة المصرية
وانتصر لابورتا مجددا.. المجلس الأعلى يحكم بتسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة 57 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن