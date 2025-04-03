نعتذر ولكن.. صنداونز يصدر بيانا للتعليق على أحداث الشغب أمام الترجي

أصدر نادي صنداونز الجنوب إفريقي بيانا رسميا تعقيبا على أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب صنداونز على الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل سجله بيتر شالويلي مهاجم الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 54.

وتقام مباراة الإياب في تونس يوم 8 أبريل الجاري على استاد رادس.

وشهدت اشتباك بين جماهير الفريقين عقب نهاية اللقاء.

وجاء بيان صنداونز كالتالي:

نعرب عن حزننا إزاء السلوك العنيف الذي شهدته مباراته أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تظهر مقاطع الفيديو المتداولة إلحاق أضرارا متعمدة للملعب، وتراجع جماهير صنداونز عن السلوك العنيف الذي وجه إليهم من شماريخ ورذاذ الفلفل

ينتظر صنداونز تقرير مراقب المباراة، وملتزمون بالتعاون مع كاف لإنهاء التحقيقات قبل مباراة الإياب

الترجي التونسي مؤسسة رياضية مرموقة، ونثق أنه بعد مراجعة جميع الأدلة سيدين إخواننا وأخواتنا على هذا السلوك ويتخذون الخطوات اللازمة لضمان أن تكون المباراة المقبلة تجربة يشعر فيها المشجعون بالأمان والترحاب

نحن على ثقة بأن يكشف التحقيق الملابسات التي أدت إلى تصاعد الشغب

ومع ذلك انطلاقا من ثقافتنا الإفريقية القائمة على التعاطف، نقدم الاعتذار لنادي الترجي التونسي وجماهيره بعد أحداث الشغب التي وقعت في ملعبنا، رغم أن الفيديوهات والحقائق تشير إلى أن جماهير صنداونز لم تبدأ بهذا السلوك غير المنضبط

وخلال الاشتباك التقطت العدسات مشجعا للترجي كاد أن يسقط من على ارتفاع كبير من المدرجات لولا تدخل مشجع صنداونز وإنقاذه.. طالع تصريحات المشجع الجنوب إفريقي بالضغط هنا

وحقق صنداونز انتصاره الأول على الترجي منذ أكتوبر 2000 والذي حقق فيه الفريق الجنوب إفريقي الفوز بهدفين دون مقابل.

ومنذ تلك المواجهة لعب الفريقان 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا فاز الترجي في ثلاثة منهم بينما حسم التعادل الثلاثة الآخرين.

وكان الترجي في النسخة السابقة قد أقصى صنداونز بالفوز ذهابا وإيابا في نصف النهائي بنتيجة واحدة وهي هدف دون مقابل.