مرموش ينافس على جائزتي شهر مارس في مانشستر سيتي

ينافس عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على جائزتي شهر مارس في صفوف ناديه.

فقد كشف مانشستر سيتي عن ترشح مرموش لجائزة لاعب الشهر أمام إرلينج هالاند ونيكو أورايلي.

وترشح الدولي المصري لجائزة لاعب الشهر بعدما سجل هدفًا رائعًا من تسديدة بعيدة المدى ضد برايتون.

كما أنه دخل كبديل في الشوط الثاني أمام بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي وسجل هدف الفوز الذي ضمن تأهل سيتي إلى نصف النهائي للمرة السابعة على التوالي.

مرموش، الذي انضم للفريق منذ شهرين فقط، يأمل في تحقيق الجائزة لأول مرة.

يذكر أن عبد القادر خوسانوف فاز بالجائزة لأول مرة في فبراير، فيما يأمل مرموش وأورايلي في السير على خطاه هذه المرة.

كما ترشح الهدف الذي سجله مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق أمام برايتون لجائزة الأفضل في شهر مارس.

Have your say and vote for your March @NissanUK Goal of the Month 🫵⚽️ — Manchester City (@ManCity) April 2, 2025

ويتنافس هدف مرموش ضد هدف نيكو أورايلي الثاني ضد بليموث أرجايل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودخل الهدفان المنافسة على الجائزة ضد هدفين من فريق السيدات بواسطة أوبا فوجينو وخديجة "باني" شو.