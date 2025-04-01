بعد إصابة الكاحل.. جوارديولا يعلن إصابة هالاند لفترة قد تصل إلى 7 أسابيع
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 15:13
كتب : FilGoal
كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مدة غياب إيرلينج هالاند مهاجم الفريق.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
وتعرض هالاند لإصابة في الكاحل خلال مواجهة بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "الأطباء أبلغوني أن هالاند سيغيب لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 أسابيع".
وتابع "أتمنى أن يكون هالاند جاهزا قبل نهاية الموسم وكأس العالم للأندية".
ومن المتوقع أن يعود هالاند للمشاركة مع مانشستر سيتي قبل نهاية الموسم الحالي وسيشارك في كأس العالم للأندية بشكل طبيعي.
ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن هالاند صاحب المركز الثاني.
وشارك هالاند في 40 مباراة في جميع البطولات مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم وخلالها سجل 30 هدفا وصنع 4 أهداف.
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