فرصة لـ مرموش وصلاح.. مانشستر سيتي يعلن إصابة هالاند في الكاحل

أعلن مانشستر سيتي إصابة لاعبه إيرلنج هالاند.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان هالاند قد تعرض للإصابة خلال فوز مانشستر سيتي على بورنموث بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار مانشستر سيتي إلى أن هالاند قد أصيب في الكاحل وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية مع متخصصين لتحديد مدى قوة الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود هالاند للمشاركة مع مانشستر سيتي قبل نهاية الموسم الحالي وسيشارك في كأس العالم للأندية بشكل طبيعي.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن هالاند صاحب المركز الثاني.

وشارك هالاند في 40 مباراة في جميع البطولات مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم وخلالها سجل 30 هدفا وصنع 4 أهداف.