ميرور: استمرار صلاح وفان دايك و5 تعاقدات جديدة.. أحلام سلوت مع ليفربول للموسم المقبل

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن أحلام أرني سلوت مدرب ليفربول للفريق بالموسم المقبل.

وفقا لميرور فإن سلوت يرغب في التعاقد مع 5 لاعبين جدد لتدعيم الفريق.

ويحلم سلوت ببقاء محمد صلاح وفيرجل فان دايك وتجديد عقديهما مع الفريق.

بينما يتقبل سلوت فكرة رحيل ترينت أليكساندر أرنولد عن الفريق والذي تشير التقارير إلى توصله لاتفاق مع ريال مدريد بالفعل.

وتنتهي تعاقدات صلاح وفان دايك وأرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل النادي لاتفاق مع أي منهم لتجديد العقد.

ويرغب سلوت بالتعاقد مع جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن لتعويض الرحيل المحتمل لأرنولد.

سلوت يضع أيضا بيدرو هينيسابي مدافع ليفركوزن وميلوس كيركيز الظهير الأيسر لبورنموث ضمن خطط تدعيم الفريق.

وفي الهجوم يرغب سلوت في التعاقد مع أنطوان سيمينيو من بورنموث، بينما يبقى الحلم الأكبر هو التعاقد مع هاري كين نجم بايرن ميونيخ ولاعب توتنام السابق.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

بينما خسر الفريق نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد نيوكاسل وفقد فرصة المنافسة على دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.