هارجريفز: صلاح المرشح الأبرز للكرة الذهبية.. لكن رافينيا ينافسه بقوة

الإثنين، 24 مارس 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - باريس سان جيرمان

يرى أوين هارجريفز نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق أن محمد صلاح قائد منتخب مصر هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال هارجريفز عبر قناة بي تي سبورتس: "صلاح ورافينيا لديهما أرقام متشابهة من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة وهو أمر رائع للغاية".

وأضاف "يجب الفوز بالألقاب الكبرى وإذا فزت بها ستكون لديك فرصة للفوز بالكرة الذهبية، أعتقد أن صلاح هو المرشح الأبرز حاليا لكن رافينيا قريب جدا".

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وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينافس ليفربول على لقب واحد في الموسم الجاري وهو الدوري الإنجليزي الذي يقترب من حسمه لصالحه.

وفي الموسم الحالي سجل محمد صلاح 32 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات وهو الأعلى حتى الآن في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

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