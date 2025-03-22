هالاند: لست قلقا حول تجديد عقدي 9 سنوات ونصف

السبت، 22 مارس 2025 - 15:04

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف هالاند

شدد إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي على أنه لا يشعر بالقلق حول تجديد عقده مع الفريق لمدة طويلة.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تجديد عقد هالاند حتى عام 2034.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "لست قلقا بسبب توقيعي عقد لمدة 9 سنوات ونصف مع مانشستر سيتي".

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وتابع "ليس من الطبيعي حاليا أن أتحدث عن مانشستر سيتي لأنني أتواجد في المنتخب ولكن يجب أن نتطور ومن غير المنطقي الحديث عن الأعذار".

وشارك هالاند منذ بداية الموسم الحالي في 39 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 29 هدفا وصنع 4 أهداف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز إيرلنج هالاند
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