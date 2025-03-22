محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح

السبت، 22 مارس 2025 - 01:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد شحاتة

يرى محمد شحاتة لاعب منتخب مصر أن التأهل إلى كأس العالم 2026 يقترب.

وحقق منتخب مصر انتصارا خارج الأرض بنتيجة 2-0 على إثيوبيا ليقترب أكثر من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال شحاتة لأون سبورت: "أهم شيء الحصول على الـ3 نقاط، وهذا يعطينا دفعة كبيرة للمباريات المقبلة، بالتأكيد حلم التأهل لكأس العالم يقترب".

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وأضاف "حسام حسن يعطينا الثقة، وشرف لأي لاعب اللعب مع محمد صلاح لأنه يشعرنا بالثقة".

وأتم "بالتأكيد من الممكن أن نذهب بعيدا في البطولات التي نلعب فيها خاصة مع تواجد لاعبين أمثال محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد الشناوي".

وتحدث خالد صبحي لاعب المنتخب عقب المباراة لقناة أون سبورت.

وقال صبحي: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين، الآن نركز على مباراة سيراليون بعد إغلاق مباراة إثيوبيا".

وأنهى حديثه قائلا: "أقدم الشكر لحسام حسن بعد رؤيته لي وقرار ضمي لمنتخب مصر".

وأقيم اللقاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب بدلا من إقامته في إثيوبيا.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وسيراليون بعد نهاية الجولة الخامسة.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع سيراليون في الجولة السادسة على استاد القاهرة الدولي، والفوز سيعني الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم.

وواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة حسام حسن إذ فاز في 7 مباريات من أصل 11 وتعادل في 3 وخسر 1.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي المباراة رقم 20 بين المنتخبين حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 3 لإثيوبيا وتعادلين.

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