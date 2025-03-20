تصفيات كأس العالم - سجل وصنع.. لاعب سموحة يقود بنين للتعادل مع زيمبابوي

الخميس، 20 مارس 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - دوكو دودو

حافظ منتخب بنين على صدارته لترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم بتعادل خارج القواعد بنتيجة 2-2 مع زيمبابوي.

ويتصدر منتخب بنين ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن رواندا التي تستعد للقاء نيجيريا.

وساهم دوكو دودو لاعب وسط سموحة في تسجيل هدفا وصناعة أخر.

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وسجل ستيف مونيه الهدف الأول في الدقيقة 12 من صناعة دودو.

وفي الدقيقة 35 وبعد سلسلة من التمريرات الأرضية سجل دودو الهدف الثاني له في التصفيات.

وقلص مارشال مونتيسي لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل نوليدج موسونا هدف التعادل في الدقيقة 59.

وشارك أتدجيكو سامادو لاعب وسط المصري بدلا من دودو في الدقيقة 70، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ويستضيف منتخب ينين يوم الثلاثاء المقبل ضيفه جنوب إفريقيا في الجولة السادسة من التصفيات.

دوكو دودو أتدجيكو سامادو بنين تصفيات كأس العالم 2026 زيمبابوي
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