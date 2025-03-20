تصفيات كأس العالم - سجل وصنع.. لاعب سموحة يقود بنين للتعادل مع زيمبابوي

حافظ منتخب بنين على صدارته لترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم بتعادل خارج القواعد بنتيجة 2-2 مع زيمبابوي.

ويتصدر منتخب بنين ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن رواندا التي تستعد للقاء نيجيريا.

وساهم دوكو دودو لاعب وسط سموحة في تسجيل هدفا وصناعة أخر.

وسجل ستيف مونيه الهدف الأول في الدقيقة 12 من صناعة دودو.

🎥 𝗘𝗡 𝗩𝗜́𝗗𝗘𝗢, 𝗟𝗘 1er 𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗨 𝗕𝗘́𝗡𝗜𝗡 🇧🇯 ! Steve Mounié profite d’une erreur du gardien pour ouvrir le score ! 🦊🎯#WorldCupQualifiers #Team229 #AllezLesGuépards 🐆🇧🇯 pic.twitter.com/wcgAAgAYTa — Bénin Football 🇧🇯🐆 (@FootballBenin) March 20, 2025

وفي الدقيقة 35 وبعد سلسلة من التمريرات الأرضية سجل دودو الهدف الثاني له في التصفيات.

📹 En vidéo, le 2e but des Guépards 🇧🇯 ! Le superbe Tiki Taka de Dodo Dokou, avec la passe décisive de Junior Olaitan !🤩#WorldCupQualifiers #Team229 #AllezLesGuépards 🐆🇧🇯 pic.twitter.com/5sFdQHYOA3 — Bénin Football 🇧🇯🐆 (@FootballBenin) March 20, 2025

وقلص مارشال مونتيسي لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل نوليدج موسونا هدف التعادل في الدقيقة 59.

وشارك أتدجيكو سامادو لاعب وسط المصري بدلا من دودو في الدقيقة 70، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ويستضيف منتخب ينين يوم الثلاثاء المقبل ضيفه جنوب إفريقيا في الجولة السادسة من التصفيات.