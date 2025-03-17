فودين: يمكننا إنقاذ موسم مانشستر سيتي بهذه الطريقة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

يؤمن فيل فودين نجم مانشستر سيتي أن التتويج بلقب كأس إنجلترا وإنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار سينقذ موسم الفريق السماوي.

ويلعب سيتي ضد بورنموث في ربع نهائي الكأس عقب فترة التوقف الدولي، ويصارع على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال فودين في تصريحات نشرتها جريدة إندبندنت: "إذا توجنا بكأس الاتحاد الإنجليزي وأنهينا الموسم ضمن الأربعة الأوائل في الدوري، فسيُنقذنا ذلك من موسمٍ سيء".

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وأضاف "أحد أهدافنا الرئيسية هو ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأكمل "يمكننا الفوز بجميع مبارياتنا المتبقية، وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على ذلك".

وتابع الدولي الإنجليزي"سيكون ذلك إيجابيًا للغاية، وربما ندخل الموسم المقبل بثقةٍ أكبر".

وواصل "لم يكن هدفنا أن نكون في هذا الموقف منذ البداية، لكن هكذا هي كرة القدم، لا أحد يعلم ما يخبئه لنا المستقبل".

وأتم "واجهنا بعض التراجع في المستوى، لكن لا يزال بإمكاننا إنهاء الموسم بقوة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وتعادل سيتي مؤخرا مع ضيفه برايتون بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 48 في المركز الخامس، ووصل برايتون إلى النقطة 47 في المركز السابع.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

فيل فودين مانشستر سيتي
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