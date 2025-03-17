تصريح مفاجيء من الركراكي عن بونو: يمر بموسم سيء مع الهلال ولكن

اعترف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بمرور ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي بموسم سيء مع فريقه.

وفي الوقت نفسه أشاد الركراكي بقدرات بونو مؤكدا أنه لا يزال الخيار الأول لمنتخب المغرب.

وقال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية "ياسين بونو يمر بموسم سيء مع الهلال ولكن سيبقى حارسنا الأساسي".

وشدد الركراكي "أتمنى أن يستمر مع المنتخب حتى يبلغ 40 عاما".

ويفصل ياسين بونو أيام عن بلوغ عمر 34 عاما.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – المهدي بنعبيد

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نصير مزراوي – عبد الكبير عبقار – جمال حركاس – نايف أكرد – جواد ياميق – عمر الهيلالي – آدم أزنو.

الوسط: بلال الخنوس – إسماعيل الصيباري – سفيان أمرابط – أسامة ترجالين – عز الدين أوناحي – بلال ندير.

خط الهجوم: براهيم دياز – شمس الدين طالبي – حمزة إكمان – سفيان رحيمي – يوسف النصيري – عبد الصمد الزلزولي – إلياس بنصغير – أسامة صحراوي – أمين عدلي.

ويواجه أسود الأطلس منتخب النيجر يوم الجمعة 21 مارس، ثم مواجهة تنزانيا يوم 25 من نفس الشهر.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة في تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات، فيما يحتل منتخبي النيجر وتنزانيا المركزين الثاني والثالث بـ6 نقاط.