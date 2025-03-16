في مصلحة سيتي ونيوكاسل.. ركنيات أرسنال تحسم دربي لندن أمام تشيلسي

فاز أرسنال على تشيلسي بهدف دون رد في دربي لندن الذي جمعهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

وحقق أرسنال الفوز على تشيلسي ليرفع رصيده إلى النقطة 58 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 49 في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

ويظل نيوكاسل في المركز السادس برصيد 47 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة بسبب إذا فاز بها سيصعد للمركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وصف المباراة

ظهر أرسنال بشكل أفضل في بداية المباراة وبادر بالهجوم وكاد يسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد انطلاقة من تمبر من ناحية اليمين ثم أرسل عرضية حاول ميرينو وضعها في الشباك ليبعدها الحارس سانشيز وتعود إلى رايس الذي سددها أعلى العارضة.

واستمرت محاولات أرسنال وسدد ديكلان رايس كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وسدد تروسارد كرة قوية أيضا مرت جوار المرمى.

وأسفر ضغط أرسنال عن الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق ميكيل ميرينو.

وجاء الهدف بالطريقة المعتادة لأرسنال هذا الموسم من ركلة ركنية نفذها مارتن أوديجارد على رأس ميرينو الذي وضع الكرة من أعلى الحارس سانشيز في الشباك.

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وكاد تشيلسي أن يسجل التعادل بتسديدة قوية من مارك كوكوريا سقطت من يد الحارس دافيد رايا لكن الكرة مرت بسلام بعيدا عن المرمى.

في الشوط الثاني استمرت المحاولات من الفريقين لإحراز الأهداف ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وأجرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عدة تغييرات لتنشيط هجوم فريقه في محاولة لإحراز التعادل.

ودفع بكل من دوسبري هال وروميو لافيا ومالو جوستو بدلا من نكونكو ورييس جيمس ومويسيس كايسيدو.

على الجانب الآخر دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال باللاعب الشاب إيثان نوانيري بدلا من جابريال مارتينيلي.

وكاد أوديجارد أن يسجل بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس روبرت سانشيز.

ومرت الدقائق المتبقية دون تسجيل أهداف لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد.