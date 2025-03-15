قذيفة مرموش لم تكن كافية للفوز.. عمر يُسجل ومانشستر سيتي يتعادل مع براتيون

تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه برايتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل السماوي.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري عمر مرموش الذي سجل هدفا وحصل على ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 48 في المركز الخامس، ووصل برايتون إلى النقطة 47 في المركز السابع.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

ولم يستطع مانشستر سيتي تحقيق الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خسر أمامه في الدور الأول 2-1.

ظهرت خطورة برايتون أول وسجل كارو ميتوما هدفا في الدقيقة 7 بعد متابعة لكرة عرضية من ناحية اليمين، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب لمس الكرة في يده.

وانطلق مرموش بالكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع آدم ويبستر ليضطر إلى عرقلته ويحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 9.

وتقدم هالاند لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 11.

لكن برايتون نجح في تسجيل التعادل سريعا في الدقيقة 20 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير الأيسر إستوبينيان على يمين الحارس أورتيجا.

وجاء الدور هذه المرة على عمر مرموش ليسجل بنفسه هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 39.

وجاء هدف مرموش بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد سكنت الشباك بطريقة رائعة.

ليكون الهدف هو الرابع لمرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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في الشوط الثاني نجح برايتون في إحراز التعادل مبكرا في الدقيقة 48 وذلك عن طريق عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه.

وغادر مرموش أرض الملعب في الدقيقة 86 وشارك بدلا منه كيفين دي بروين.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي في الدقائق المتبقية لتسجيل الهدف وتحقيق الفوز ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل.