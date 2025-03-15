الرابع في الدوري الإنجليزي.. قذيفة مرموش تمزق شباك برايتون
السبت، 15 مارس 2025 - 17:43
كتب : FilGoal
سجل عمر مرموش نجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي هدف فريقه الثاني في شباك برايتون.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
ونجح مرموش في تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني لتصبح النتيجة 2-1 لصالحه في الدقيقة 39.
هدف مرموش جاء بطريقة رائعة بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك برايتون دون أن يستطع الحارس التصدي لها.
وكان مرموش أيضا حصل على ركلة الجزاء التي سجل منها إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في المباراة.
ويعد هدف مرموش هو الرابع له في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي هذا الموسم.
وذلك بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك نيوكاسل.
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