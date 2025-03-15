تغيير طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني

السبت، 15 مارس 2025 - 16:24

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الهلال السوداني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوادني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الموريتاني دحان بيده هو حكم مباراة الذهاب، ولكن بسبب مشاركة الهلال في الدوري الموريتاني تم تغييره.

ليصبح الطاقم الجديد بقيادة الحاجي أليو محمد من تشاد.

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وجاء طاقم التحكيم الجديد بالكامل كالآتي:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا انتونيلا من ايسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

ويلتقي الأهلي ذهابا يوم 1 أبريل المقبل في القاهرة ويحل ضيفا على الهلال إيابا يوم 8 أبريل. (تعرف على المواعيد والملاعب من هنا)

وفي مباراة الإياب سيدير الجابوني بيير جيسلان أوتشو المباراة ويعاونه كل من سورو فاتسواني من ليسوتو وبوريس ديستوجا من الجابون.

ويتواجد الجابوني تانجوي باتريس كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو تتواجد ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
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