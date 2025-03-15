دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد مباراتي الأهلي والهلال في ربع النهائي

السبت، 15 مارس 2025 - 00:15

كتب : محمد عبد العظيم

محمد هاني - الأهلي ضد طلائع الجيش

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي الأهلي والهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الذهاب سيقام يوم 1 أبريل في القاهرة، في الساعة التاسعة مساء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

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أما لقاء الإياب فسيلعب يوم 8 أبريل في موريتانيا، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة أيضا.

ويقام اللقاء على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة نواكشوط.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن إصابة السنغالي إيمي تندينج بالتواء في الكاحل وحاجته للراحة لمدة 10 أيام.

كما أعلن عن إصابة الجناح المالي أداما كوليبالي على مستوى عضلات أسفل البطن والحوض.

وسيخضع كوليبالي لجلسات علاج وتأهيل، على أن يراقب الطاقم الطبي لنادي الهلال مدى استجابته للعلاج خلال المرحلة القادمة، ومن ثم تحديد فترة غيابه.

ويشارك الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني نظرا لتوقف المنافسات المحلية في السودان بسبب الأحداث السياسية.

ويخوض نادي الهلال السوداني معسكرا مغلقا في تونس حتى موعد مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في موريتانيا بعد أن رفض كاف استضافة المباراة على ملعب شهداء بنينا في ليبيا بسبب البث التليفزيوني.

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